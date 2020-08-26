В Сургуте пройдёт онлайн-акция «По следам героев Марка Твена», приуроченная к 185-летию писателя

Фото: www.admsurgut.ru

Маленьких жителей Сургута приглашают принять участие в онлайн-акции «По следам героев Марка Твена», приуроченную к 185-летию великого писателя. Состоится она 30 августа на детской странице сайта Централизованной библиотечной системы «Как стать Великим?», а также в соцсетях «ВКонтакте» и «Instagram».

Организаторы подготовили шесть интереснейших мероприятий, которые будут интересны и детям, и взрослым.

Открытие программы «Книги, кисти – радость детства!» состоится в 11.00. Во время громких чтений, организованных в формате настольного кукольного театра, можно будет послушать отрывок из знаменитого романа «Принц и нищий».

Любители творческих занятий смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению закладки в морском стиле и украшения из фетра. Ими можно будет оформить обложку книги, пенал или любой из предметов одежды.

В викторине «Герои Марка Твена», а также в игре «В поисках «сокровищ» внимательные и любознательные ребята проверят свои знания о самых известных произведениях писателя.

Кроме того, организаторы предлагают участникам акции интерактив: заняться по примеру Тома Сойера покраской забора, рам, ворот, стен, можно обойтись и простой картинкой, обязательно засняв весь процесс. Фотографии и видео необходимо выложить в собственных соцсетях с хэштегами #раскрасьсерыебудни, #разноцветнаябиблиотека, #героимаркатвена. И ещё – прислать их на электронную почту библиотеки tom-tim1875@mail.ru до 28 августа! В таком случае работы появятся 30 августа на странице библиотеки в «Instagram».