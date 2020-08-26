Фото: ХК Югра

Перед стартом чемпионата ХК «Югра» проведёт два контрольных матча с тюменским «Рубином». Первая игра состоится сегодня, 26 августа, в 17:00, вторая - 28 августа.

К сожалению, прямая видеотрансляция не запланирована, поэтому болельщикам придётся поддерживать команду на расстоянии.

Кстати, в рамках предсезонной подготовки югорчане уже гостили в Тюмени, тогда встреча завершилась уверенной победой хозяев льда со счетом 6:2. У «мамонтов» шайбами отметились Александр Головин и Валерий Бочкарев.

Стоит добавить, что участие в турнире имени Н.В. Дроздецкого также не увенчалось успехом. Команда заняла третью строчку, уступив в финальном матче питерскому клубу «СКА-Нева».

Также по результатам игры «мамонтов» покинул защитник Павел Ельшанский, который так и не сумел закрепиться в основном составе под руководством Вадима Епанчинцева. Спортсмен провёл четыре матча за «Югру», но результативными очками в них не отметился.