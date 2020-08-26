Житель Нефтеюганска отправится в колонию за повторную пьяную езду Фото: pixabay.com

Нефтеюганский районный суд вынесен обвинительный приговор в отношении 45-летнего местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ «управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющего судимость за совершение аналогичного преступления».

Было установлено, что в феврале 2018 года мужчину осудили за езду в пьяном виде и по приговору суда лишили прав на 2 года. Однако югорчанин не торопился сдавать водительское удостоверение и всячески уклонялся от этого до сентября 2019 года, пока не вмешались сотрудники полиции.

В феврале 2020 года, когда истёк срок наказания, мужчина вновь сел за руль после употребления спиртного, тем самым подвергая опасности жизнь и здоровье окружающих. Более того, это же преступление он совершил в период неснятой и непогашенной судимости.

В связи с этим суд назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на 4 месяца в исправительной колонии строгого режима, а также вынес запрет заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.