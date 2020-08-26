Дачникам Югры рассказали о мерах пожарной безопасности

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

В Радужном члены добровольной пожарной дружины «Чистая культура» провели профилактические мероприятия по садовым участкам.

Активисты разъяснили дачникам требования пожарной безопасности, правила и способы тушения огня, действия при возгорании на приусадебных территориях, а также напомнили номера телефонов экстренных служб.

-Если каждый житель задумается и позаботится о своей безопасности и безопасности своей семьи, то наша работа не напрасна, - сообщил руководитель добровольной пожарной дружины Владимир Дончик.

Такие работы добровольцы проводили на протяжении всего летнего периода и намерены продолжить её в отопительный сезон, когда граждане начнут активно пользоваться электрическими обогревателями и печным отоплением.

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