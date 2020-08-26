Фото: администрация Ханты-Мансийска

В Ханты-Мансийске открылись библиотеки. Такое решение было принято в связи с подписанием Натальи Комаровой постановления о переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий.

Однако не стоит забывать об ограничительных мерах. При посещении граждане должны соблюдать масочный режим, а также надевать перчатки.

Кроме того, обслуживание читателей будет происходить строго по предварительной записи и выбранному заказу. Учреждения станут работать в формате выдачи и приёма книг, в фонды посетители допускаться не будут.

Также все книги, принятые от пользователей, будут проходить обязательный карантин в течение 5 суток.

Для поиска книги можно воспользоваться электронным каталогом.

Библиотеки, где можно взять книги

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