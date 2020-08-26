Более 20 семей Сургутского района переехали из ветхого жилья в новый дом

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В Барсово 23 семьи переселились из ветхого жилья в крепкий семиэтажный дом. Заместитель главы Сургутского района Максим Нигматуллин в торжественной обстановке вручил новосёлам ключи от новых квадратных метров.

По его словам, муниципалитет успешно продолжает решать вопрос с аварийными постройками. На данный момент ещё 22 семьи готовят документы для переезда.

Чтобы снабдить жильём всех нуждающихся, администрация района выкупила 45 квартир в доме № 31/1 на улице Обская. Из них 40 помещений положены гражданам из аварийных домов, в их число входят как собственники, так и проживающие на условиях соцнайма. Остальные 5 квартир предоставили югорчанам, состоящим на учёте в качестве нуждающихся в жилых помещениях.

-Вопрос «аварийки» для нашего муниципалитета находится в приоритете. Планомерно переселяем граждан ветхих и тем более аварийных домов. Всего на территории Сургутского района 470 тысяч квадратных метров непригодного жилья, из них более 230 тысяч - аварийные. Это 845 домов, в которых проживает примерно 9 тысяч семей - а это около 30 тысяч человек, - отметил глава Сургутского района Андрей Трубецкой.