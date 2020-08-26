Выпивая с новым другом, житель Когалыма чуть не лишился мобильного телефона Фото: pixabay.com

В полицию города Нягани обратился 36-летний житель. Он сообщил, что малознакомый человек завладел его телефоном, стоимостью 6 тысяч рублей.

В скором времени сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый 32-летний югорчанин.

Как выяснили полицейские, мужчины столкнулись в одном из магазинов города. При встрече они поняли, что раньше где-то виделись и решили выпить на крыльце дома по этому поводу.

Во время общения обвиняемый попросил у новоиспечённого друга телефон, чтобы позвонить. После того, как пострадавший отправился домой, он не напомнил ему про гаджет, а положил к себе в карман и направился по своим делам.

На данный момент телефон изъят и отдан настоящему владельцу.

Злоумышленник находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Также в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», которое предусматривает до 5 лет лишения свободы.