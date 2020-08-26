В Ханты-Мансийске появилась новая парковка на 60 машин

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Губернатор Югры Наталья Комарова приняла участие в общественной приёмке работ по благоустройству улицы Лопарёва. Здесь, на месте ветхого здания музыкальной школы, построили автомобильную парковку площадью более 1,3 тысячи квадратных метров.

Также специалисты смастерили тротуары со особыми спусками, рассчитанными на людей с ограниченными возможностями и мам с колясками.

В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу умного светодиодного освещения, установке скамеек и камер видеонаблюдения.

-Эти работы по благоустройству очень важны для нашего города, так как это квартал лежит рядом с окружным клиническим лечебно-реабилитационным центром, детско-юношеской спортивной школой олимпийского резерва, парком «Долина ручьев». Здесь давно существовал запрос на парковку. В настоящий момент ещё остались ветхие дома, которые будут ликвидироваться», – сказал глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

Председатель регионального общественного движения инвалидов-колясочников «Преобразование» Станислав Кононенко высоко оценил качество проведённых работ, подчеркнув, что для маломобильных граждан созданы максимально комфортные условия, соответствующие европейским стандартам.

А Наталья Комарова констатировала, что всегда приятно, когда городское пространство приобретает лицо, особенно такое красивое и ухоженное.