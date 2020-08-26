Врачи окружного кардиодиспансера Югры оперируют пациентов с COVID-19

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Несмотря на пандемию, специалисты окружного кардиоцентра продолжают спасать людей. Ежедневно в учреждении выполняют до 10 неотложных операций пациентам со всего региона.

-Коронавирус стал серьёзным вызовом системе здравоохранения, а значит, дал стимул действовать и менять привычные схемы диагностики и лечения. Наша команда была готова к новым реалиям. Мы понимали, что придёт время, когда к нам начнут поступать пациенты с инфарктом, у которых подтверждён или подозревается COVID-19. Опыт и профессионализм врачей позволяет оказывать помощь таким людям на высоком уровне с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, - рассказала главный врач окружного кардиодиспансера Ирина Урванцева.

Хирургические вмешательства у пациентов с коронавирусом проходят в условиях абсолютной защиты медицинского персонала. Для их спасения применяют малотравматичные методики, то есть через небольшой прокол в артерии.

По словам врачей, самое сложное - привыкнуть к защитному костюму, под которым ещё один, но уже просвинцованный, весом в 15 килограммов.

-Герметичная экипировка с практической точки зрения не очень комфортная. Но когда речь идёт о спасении жизни пациента,все неудобства уходят на второй план. Главное – выполнить весь объем хирургической помощи. В работе очень помогают коллеги, с которыми годами отработаны все действия и алгоритмы – мы понимаем друг друга с полуслова, - сообщает врач по эндоваскулярным методам лечения и диагностики Дмитрий Игнатов.

После операции пациентов переводят в обсервационную палату, и только когда угроза жизни проходит – в инфекционный госпиталь.

Всего за время пандемии специалисты окружного кардиодиспансера спасли 28 югорчан с инфарктом и нестабильной стенокардией, у которых диагностировали или подозревали COVID-19.