Погода в Югре на 26 августа: прохладно и дожди

Погода в Югре на 26 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь, гроза, в утренние часы туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, по северо-западу до +4, днём +19...24 градуса, по северным районам +13...+18.

Ханты-Мансийск: облачно, небольшой дождь. Днём +18, ночью +12. Ветер 2-6 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +9. Ветер 1-5 м/с.

Нижневартовск: облачно, небольшой дождь, гроза. Днём +18, ночью +9. Ветер 0-6 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +18, ночью +9. Ветер 1-5 м/с.

Когалым: малооблачно, небольшой дождь. Днём +18, ночью +9. Ветер 2-5 м/с.