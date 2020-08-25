«Громкое дело»: в Нижневартовске директор школы предстанет перед судом за сокрытие преступлений физрука-педофила

В Нижневартовске директор школы предстанет перед судом за сокрытие преступлений физрука-педофила Фото: pixabay.com

В Нижневартовске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего директора одной из школ города. Она обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствием установлено, что с 2015 по 2018 годы, обвиняемая, являясь руководителем одного из образовательных учреждений города, скрыла преступления, совершённые учителем физкультуры в отношении нескольких учениц.

Молчание женщины привело к тому, что в течение пяти лет злоумышленник неоднократно совершал в помещении школы развратные и иные действия сексуального характера в отношении девочек. Заявить о случившемся решились пять пострадавших, некоторым из них даже не исполнилось 16 лет.

Несмотря на непризнание обвиняемой своей вины следователи собрали достаточно доказательств, чтобы передать уголовное дело в суд. Сейчас злоумышленница находится под домашним арестом.

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