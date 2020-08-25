Глава Сургута объяснил, почему выкапывают молодые деревья на улице Университетской

Фото: Вадим Шувалов, соцсеть "ВКонтакте"

Жители Сургута не на шутку встревожились за молодые деревья, посаженные на улице Университетской. Дело в том, что сейчас их выкапывают сотрудники «Городских тепловых сетей», а что будет с ними дальше – неизвестно. В связи с этим горожане забили тревогу и обратились к главе города за разъяснениями. Долго ждать не пришлось.

По его словам, под яблонями пролегает магистральная сеть теплоснабжения. Во время подготовки к зимнему сезону сотрудники ГТС обнаружили там повреждение и приступили к ремонту. Именно по этой причине деревья пришлось убрать.

-Для нас важно каждое растение в городе, поэтому я дал указание обязательно сберечь зелёные насаждения на Университетской. Коммунальные службы прошу быть с яблонями предельно аккуратными. Остальные работы по озеленению города продолжатся в плановом порядке, - написал на своей официальной странице во «ВКонтакте» Вадим Шувалов.

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