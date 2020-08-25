В Нижневартовске сотрудники Росгвардии задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске

Фото: Росгвардия по ХМАО – Югре

Сотрудники Росгвардии Нижневартовска задержали мужчину, находившегося в федеральном розыске.

Во время патрулирования улиц старший сержант Михаил Трясцин и сержант Андрей Пятников заметили у одного из домов по проспекту Победы гражданина с признаками алкогольного опьянения. При установлении его личности выяснилось, что мужчина находится в федеральном розыске по причине нарушения подписки о невыезде и неявке в суд на протяжении нескольких месяцев. Изначально он обвинялся в похищении или повреждении документов.

В итоге 44-летний злоумышленник был передан в полицию для дальнейшего разбирательства.

Кроме того, ещё одно задержание произошло в Сургуте. Сотрудники вневедомственной охраны поймали мужчину, который нанёс прохожему телесные повреждения средней тяжести за сделанное замечание – компания, в которой был злоумышленник, распивала спиртное и нарушала общественный порядок.

Росгвардейцы вызвали для пострадавшего бригаду медиков, а затем разыскали подозреваемого и передали его правоохранительным органам.

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