В Ханты-Мансийске открылись бани

Губернатор Югры Наталья Комарова подписала постановление «О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19».

Согласно этому документу, свою работу могут возобновить бани общего пользования. Во время оказания услуг учреждения будут руководствоваться методическими рекомендациями, разработанными для этой сферы главным государственным санитарным врачом Российской Федерации.

На данный момент в окружной столице уже открылись общественные бани №1 и №2 по улицам Дзержинского, 28 и Мичурина, 6. Однако попасть туда можно только по предварительной записи, а парилки, к сожалению большинства, закрыты.

Стоит добавить, что в связи с подготовкой города к отопительному сезону, хантымансийцы с нетерпением ждали открытия этих заведений.

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