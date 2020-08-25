Жительницу Когалыма наказали за лже-изнасилование

В Когалыме завершилось расследование уголовного дела в отношении 28-летней женщины. Она признана виновной в преступлении по ч.2 ст. 306 УК РФ «заведомо ложный донос».

Было установлено, что 31 мая в период 4 до 6 часов утра подсудимая обратилась в полицию заявив, что её изнасиловал знакомый мужчина. Однако в ходе проведенной проверки выяснились совсем другие обстоятельства. В день, когда женщина, якобы, подверглась насилию, мужчины даже не было в городе.

Позже подсудимая призналась, что её заявление было ложным. Подтолкнуло её к этому поступку желание оправдаться перед сожителем, который подозревал её в изменах.

Приговором городского суда женщина признана виновной. В качестве наказания ей предстоит выплатить штраф в размере 10 тысяч рублей.

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