«Что волнует югорчан?»: Наталья Комарова провела приём граждан по поручению президента России

Фото: "Instagram" Натальи Комаровой

По поручению президента России Владимира Путина губернатор Югры Наталья Комарова провела приём граждан по личным вопросам. В формате видеоконференцсвязи были рассмотрены обращения 6 человек из 5 муниципалитетов. Также для своевременного решения вопросов в мероприятии участвовали руководители органов исполнительной власти региона.

Так, в посёлке Фёдоровский попросили оказать помощь в благоустройстве двух дворов по улице Ленина, а в Пойковском - парка «Сердце Югры.

Представитель Нефтеюганского реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями обратился к главе региона с просьбой приобрести и установить в медицинском учреждении бесконтактную гидромассажную ванну.

В Ханты-Мансийске – оказать содействие в обустройстве тротуара по улице Красноармейской на участке от Чехова до Патриса Лумумбы

Просьба сургутянина немного отличалась от остальных. Он хотел заручиться поддержкой в проведении молодёжного фестиваля искусств «Зеленый шум», когда будут сняты все ограничения.

Также югорчане обратились за помощью в завершении ремонта автомобильной дороги «Сургут – Лянтор».

Все просьбы были рассмотрены региональными и местными органами власти с личным участием заявителей.

Стоит добавить, что такие приёмы проходят раз в полгода. Последний из них состоялся 20 февраля, тогда были рассмотрены обращения шести жителей.