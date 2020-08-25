Сотрудники ГИМС Югры рассказали о правилах управления маломерными судами осенью

Скоро в Югре наступит осенняя пора, в связи с чем обстановка на воде сильно изменится. Из-за раннего наступления темноты, участившихся ветров и образования тумана усложняются условия судовождения. Кроме того, во время заморозков становится более вероятно обледенение корпуса, что приводит к ухудшению их устойчивости и маневренности на воде.

В таких случаях человеку приходится рассчитывать на собственный опыт и умение, но имеется он не у всех. Поэтому сотрудники ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре дали несколько советов, которые могут пригодится в чрезвычайной ситуации.

1. Время выхода в плавание и прибытие к месту назначения рассчитывать на светлое время суток;

2. Во всех случаях следует двигаться с безопасной скоростью. В данном случае имеется ввиду скорость, при которой судоводитель может своевременно оценить обстановку и принять необходимые меры для предотвращения аварийной ситуации;

3. Утренний туман над поверхностью воды очень опасен. За малое время он может резко перерасти в густой до полного отсутствия видимости. В таких случаях необходимо прекратить движение и переждать;

4. При выборе безопасной стоянки у берега, особенно на проходимых участках рек, не ставьте суда в поворотах и узких местах;

5. Проверьте запасы топлива и комплектацию оснащения судна согласно записи в судовом билете;

6. Положите в лодку компас или GPS. В тумане он сможет указать путь.