В Нижневартовске пройдет Форсайт-форум и межрегиональная выставка, посвящённые нефтегазодобывающей отрасли

В Нижневартовске пройдет Форсайт-форум и межрегиональная специализированная выставка, посвящённые нефтегазодобывающей отрасли

В столице Самотлора на протяжении многих лет проходила межрегиональная специализированная выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ». Однако в этом году организаторы решили расширить мероприятие до уровня Форсайт-форума «Нефтегаз-2020. Инновации. Экология. Климат», добавив ряд новых направлений.

Кстати, проводится он при поддержке администрации города и Правительства Югры, а в его оргкомитет вошли представители крупнейших предприятий нефтегазодобычи и газопереработки.

Основная задача мероприятия – выстраивание грамотных взаимоотношений между недропользователями, представителями научного сообщества, сервисных предприятий, производителей и поставщиков нефтегазового оборудования, а также знакомство с инновационными и отечественными предложениями.

Кроме того, всех участников ожидают тематические конференции, круглые столы и, разумеется, специализированная нефтегазовая выставка, уже ставшая традиционной.

Все желающие смогут посетить пленарное заседание «Влияние глобальных климатических изменений на развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири». Среди его участников ожидаются члены экспертного сообщества, федеральных и региональных органов власти, высшего и среднего менеджмента нефтегазовых компаний, а также бизнес сообщества.

Также участников ждёт круглый стол «Инновационные технологии и оборудование для нефтегазового сектора» на котором разработчики и представители добывающего комплекса обсудят новейшее оборудование для этой сферы.

В рамках конференции «Промышленная безопасность. Энергосбережение. Охрана труда и окружающей среды в ТЭК» можно будет ознакомиться с новыми технологиями в сфере экологии и снижения вредного воздействия на окружающую среду, вызванную промышленной деятельностью.

На другом круглом столе «Повышение качества подготовки кадров – как фактор инновационного развития ТЭК» обсудят проблемы и решения по обеспечению предприятий персоналом.

В заключении выставка «Нижневартовск. Нефть. Газ» предоставит участникам уникальную возможность продемонстрировать свои достижения, предоставив продукцию на рынке одного из самых быстроразвивающихся регионов России. Посодействует укреплению делового сотрудничества, привлечению инвестиций и динамичному развитию промышленности на основе применения инновационных разработок.

Журналисты, работающие с нефтегазодобывающими предприятиями, тоже не останутся в стороне - для них организуют мастер-класс.