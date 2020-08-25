Ещё 69 жителей Югры заболели коронавирусом, два человека скончались

Последние новости о коронавирусе в Югре Фото: pixabay.com

Фото:www.yandex.ru/covid19/stat

В Югре продолжается пандемия коронавируса. Вторник ознаменовался для югорчан не самой лучшей новости - ещё два пациента скончались от COVID-19. Таким образом, общее число погибших составило 160 человек.

За последние сутки в регионе зарегистрировано 69 заражений коронавирусной инфекцией. Всего лабораторно подтвержденных случаев - 19 221 человек. По месту инфицирования: установленные контакты - 66, уточняется - 3.

По клинической структуре: в состоянии пневмонии - 13, с симптомами ОРВИ - 47, в бессимптомной форме заболевания - 9.

Лидерами по заболеваемости стали: Сургут - 18; Ханты-Мансийск - 17 и Нижневартовск - 16.

Далее идут: Урай - 6; Сургутский район и Радужный - 3; Мегион, Кондинский и Нефтеюганский районы - 2.

Из хороших новостей: за сутки 154 югорчанина излечились от коронавируса, с начала пандемии - 17 749.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 4 696 человек с COVID-19, с начала периода - 966 189. Выздоровевших - 6 652, за весь период - 779 747. Умерших - 120, с начала периода - 16 568.