Бывший сотрудник исправительной колонии Нижневартовска попался на взятках и незаконной помощи заключённым

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В Нижневартовске завершилось расследование уголовного дела в отношении бывшего сотрудника исправительной колонии. Он обвиняется в мошенничестве, злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки.

Следствие установило, что с октября 2017 года по август 2018 года обвиняемый, занимая должность начальника производственного отдела центра трудовой адаптации осужденных в исправительной колонии № 15, получил от заключённого взятку в 34 тысячи рублей. За эту сумму он не должен был замечать телефоны для заключённых, спрятанные в машинах для ремонта.

Кроме того, контролируя ремонт этих самых автомобилей, он неоднократно занижал в отчётах объём и стоимость выполненных работ. Таким образом, в кассу учреждения попадали значительно меньшие суммы, а разницу он присваивал себе. Общая сумма награбленного составила 66 тысяч рублей.

Также, злоупотребляя своими полномочиями, мужчина неоднократно привлекал одного из осуждённых к ремонту автомобилей без оформления трудовой деятельности и без оплаты труда.

Обвиняемый своей вины не признал, однако следователи смогли собрать достаточное количество доказательств, чтобы передать дело в суд.