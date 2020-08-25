Мобильный пункт тестирования на ВИЧ возобновил работу в Ханты-Мансийске

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В Ханты-Мансийске возобновил работу мобильный пункт тестирования на ВИЧ. Узнать свои результаты горожане смогут за 20 минут, также есть возможность получить информацию о путях инфицирования, способах профилактики, оценить возможные риски заражения и обсудить со специалистом последовательность действий, если анализ оказался положительным

Процедура проводится бесплатно и безболезненно, предполагая забор околодесневой жидкости. При этом гарантируется полная анонимность, можно назвать любое имя и не предъявлять документы. Информация о результате конфиденциальна и сообщается только самому тестируемому.

В помещении могут находятся лишь специалисты Центра СПИД и посетитель. Если желающих сдать анализ будет несколько, то дождаться своей очереди можно на улице, соблюдая социальную дистанцию.