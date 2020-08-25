До конца года в Лангепасе установят 15 новых детских площадок

Фото: администрация Лангепаса

В Лангепасе продолжается реализация национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря этому во дворах продолжается установка игровых комплексов. Согласно плану, в течение трёх лет в городе должно появиться 45 новых детских площадок: по 15 ежегодно. В прошлом году программа «минимум» была выполнена.

-Чтобы сразу снять вопрос, скажу, что в этом году из-за режима самоизоляции сместились сроки монтажа. Была задержка с поставками конструкций, но сейчас эта проблема решена. Установка комплексов по проекту позволит полностью закрыть вопрос обновления дворов. Одна площадка сегодня обходится муниципальному бюджету в среднем в один миллион рублей, - рассказала заместитель главы города Мария Ванькова.

Что касается качества материалов, то в них можно не сомневаться. Все комплексы выполнены с соблюдением санитарных норм и с применением абсолютно безопасных для ребёнка составляющих. Основная масса игровых элементов рассчитана на возраст от 3 до 11 лет. Срок службы таких площадок - десять лет, гарантийный - пять.

Весь процесс - от обсуждения эскиза до его приёмки - проходит при непосредственном участии общественности. Это - ещё одна гарантия того, что всё делается качественно и с учётом мнений горожан.

Как заверили специалисты администрации, в текущем году план по установке 15 дворовых площадок будет выполнен в полном объёме.