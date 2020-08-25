Пытаясь дать взятку инспектору ГИБДД, югорчанин заработал крупный штраф

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Суд Когалыма вынес обвинительный приговор в отношении 57-летнего жителя. Он подозревался в преступлении, предусмотренном ч.3 ст.30 ч. 3 ст. 291 УК РФ «покушение на дачу взятки».

Следствие установило, что 23 декабря 2019 года около 14:00 подсудимый, находясь в служебном автомобиле сотрудников полиции, предложил инспекторам дорожно-патрульной службы взятку в размере 23 тысяч рублей. Таки образом, мужчина хотел избежать ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Суд полностью признал вину югорчанина и назначил наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей с конфискацией предмета взятки – 23 тысяч отправились в доход государства.

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