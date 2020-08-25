«Запах становился сильнее, в квартире начал появляться дым»: школьника из Югры наградили двумя медалями за спасение младшего брата

Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Юный житель посёлка Верхнеказымский Владимир Холодняк получил медали сразу двух ведомств: МЧС России «За содружество во имя спасения» и Следственного комитета РФ «Доблесть и отвага».

Высоких наград школьник удостоился за спасение младшего брата при пожаре, который произошёл 31 января. В двенадцатиквартирном доме, где проживает семья мальчика, загорелась жилплощадь на первом этаже. К моменту приезда спасателей огонь разошёлся не на шутку. Дым уже плотно распространился по лестничной клетке и начал проникать в соседние помещения.

В этот момент Володя находился в квартире второго этажа с маленьким братом Матвеем, а мама ушла на работу.

-Мы были дома, смотрели мультфильмы. Потом я почувствовал запах, как будто что-то горит. Подумал, что это обогреватель, осмотрел его, всё было в порядке. Запах становился сильнее, в квартире появился дым, Матвей начал кашлять. Я дал ему мокрое полотенце и сказал дышать так, а сам пошёл к двери в подъезд. Там все было в дыму. Я подбежал к окну. Услышал, как внизу взрослые кричали об эвакуации, увидел чёрный дым и понял: мы горим! Открыл окно. Спросил у взрослых, что делать. Мне прокричали: «Прыгай!», - вспоминает пятиклассник.

Тогда Володя выбил москитную сетку и, зная, что под окном сугроб, аккуратно сбросил в него малыша, а затем прыгнул и сам. Из снега их тут же достали очевидцы и посадили в автомобиль.

В это время дым уже шёл уже и из окна, откуда только что выпрыгнули дети.

Пожар практически полностью уничтожил деревянный дом, поэтому Володиной семье пришлось перебраться к дедушке.

Сотрудники МЧС отметили, что Владимир повёл себя как подготовленный к таким ситуациям человек, а мама детей, не ожидавшая от сына таких действий, поблагодарила учителей и пожарных за то, что готовят ребят к экстренным ситуациям.