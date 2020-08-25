Погода в Югре на 25 августа: и снова дожди

Погода в Югре на 25 августа Фото: pixabay.com

В регионе облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 4-9 м/с. Температура ночью +8...+13 градусов, по северо-западу до +3, днём +19...+24 градуса, по северным районам +13...+18.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, небольшой дождь. Днём +19, ночью +9. Ветер 1-4 м/с.

Сургут: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +16, ночью +11. Ветер 5-10 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +16, ночью +10. Ветер 2-6 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +11. Ветер 4-10 м/с.

Когалым: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +16, ночью +11. Ветер 4-8 м/с.