Наталья Комарова поблагодарила пилота из Нижневартовска за верность профессии и спасённые жизни

Фото: "Instagram" Натальи Комаровой

Губернатор Югры поблагодарила вартовчанина Андрея Даренко за верность профессии и спасённые жизни. Об этом Наталья Комарова написала на своей официальной странице в «Instagram». Югорчанин имеет звание заслуженного пилота РФ, участника миссий ООН и Всемирной продовольственной программы.

Фото: "Instagram" Натальи Комаровой

Посмотрев фильм «Два капитана» по одноименному роману В. А. Каверина, Андрей решил твёрдо связать свою судьбу с небом и поступил в Кременчугское лётное училище гражданской авиации, которое окончил в 1990 году. Получив образование, он вернулся в Нижневартовск и стал трудиться в 16-ом лётный отряде городского авиапредприятия, занимая должность второго пилота вертолета Ми-8.

В течение 13 лет он занимался обслуживанием геологоразведочных экспедиций, доставляя продовольствие и оборудование, также осуществлял медицинскую транспортировку граждан из стойбищ, аварийно-спасательные работы и многое другое.

Фото: "Instagram" Натальи Комаровой

В 2003 году Андрей закончил курсы английского языка и стал участвовать в международных гуманитарных миссиях. Первая зарубежная командировка случилась уже в 2004 году, когда в Индийском океане произошло цунами и землетрясения. Тогда пилоту удалось вовремя доставить необходимый груз и спасти множество жизней.

Далее последовали миссии в Афганистане, Пакистане, Непале, Ираке и Сомали, борьба с лихорадкой Эбола в Африке и множество других вылетов. Каждое задание было сопряжено с риском для жизни и длилось более полугода.

Фото: "Instagram" Натальи Комаровой

Семья и друзья Андрея относились к этому с пониманием. После возвращения домой он занимался обычными, но не менее важными задачами: санавиацией, авиалесоохраной и другими.

За свою 30-летнюю карьеру он провёл в воздухе более 13 тысяч часов. Сейчас Андрей Николаевич трудится инженером-инспектором по организации лётной работы в Инспекции по безопасности полётов и следит за подготовкой экипажей.