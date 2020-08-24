«Не хочу, не буду»: В Югре руководитель организации несколько месяцев не выплачивал зарплату в целях экономии

Следственный комитет Урая возбудил уголовное дело в отношении 33-летнего руководителя коммерческой организации. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «невыплата заработной платы».

Было установлено, что в 2018 году мужчина, занимая должность директора одной из транспортных компаний, занимающейся грузоперевозками, придумал сэкономить деньги организации весьма нетрадиционным способом.

Для этого он решил не выплачивать зарплату одному из сотрудников. Не получив расчёт за октябрь, ноябрь и декабрь, составляющий 90 тысяч рублей, потерпевший обратился в правоохранительные органы.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки федерального законодательства, поступившие от прокурора.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств преступления, а также принимаются меры по возмещению ущерба, расследование продолжается.