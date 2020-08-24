В Октябрьском районе появится «Мастерская дружбы»

Фото: администрация Октябрьского района, соцсеть "ВКонтакте"

В Приобье православный приход храма праведного Симеона Верхотурского стал победителем второго конкурса президентских грантов с проектом «Мастерская дружбы», нацеленного на укрепление межнационального и межрелигиозного согласия.

Участвовать в реализации будут Православный семейный духовно-просветительский центр прихода, учреждения образования и культуры Октябрьского района, представители национальных диаспор, а также казачество, советы ветеранов и общество инвалидов.

С детьми начнут проводить занятия по изучению традиций национального творчества основных народов, проживающих на территории муниципалитета. Ребята на деле познакомятся с инструментами и песнями, театральным и декоративно-прикладным творчеством, а также увидят народные костюмы.

Авторы проекта уверены, что знание и понимание культуры другой национальности – несомненно, ключ к добрососедским отношениям. «Мастерская дружбы» сможет объединить людей для общего дела, при этом дав толчок юному поколению для дальнейшего творческого развития.