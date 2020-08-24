Социальные предприниматели Сургута получат денежную поддержку Фото: pixabay.com

В Сургуте социальные предприниматели получат от администрации города финансовую поддержку. Размер выплат будет варьироваться от 18 до 300 тысяч и пойдёт на компенсацию затрат по аренде, покупку контрольно-кассовой техники, средств защиты и другие расходы. Всего в городе находится 65 таких бизнесменов.

-Перечень затрат для предоставления субсидий весьма обширен. Помимо самых популярных предлагается компенсировать расходы на специальную оценку труда, реализацию программ энергосбережения, консалтинговые услуги, прохождение курсов повышения квалификации. В этом году в Сургуте на поддержку предпринимателей будут реализованы рекордные 75 миллионов рублей, 65 из них – средства местного бюджета, – рассказала начальник управления инвестиций и развития предпринимательства администрации Сургута Светлана Петрик.

С начала этого года была выплачена 231 субсидия по различным направлениям на 27,3 миллиона рублей, тем самым финансовую поддержку получили 166 предпринимателей. На данный момент уже завершена процедура согласования предоставления 67 пособий на 12 миллионов рублей. Еще более 100 заявлений находятся на рассмотрении.