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Незаконный улов обернулся для югорчанина крупным штрафом

Также на мужчину заведено уголовное дело
Вера ЗенинаВера ЗенинаВераЗенина
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Незаконный улов обернулся для югорчанина крупным штрафом

Незаконный улов обернулся для югорчанина крупным штрафом

Фото: pixabay.com

Рыбак из Кондинского района заплатил крупный штраф за незаконный улов. Его, как говорится, застали врасплох. В мае текущего года он, находясь на реке Конда, с помощью ставных сетей выловил несколько особей рыбы в запретный нерестовый период.

Заметив приближающуюся лодку с сотрудниками полиции, мужчина попытался избавиться от добычи и выбросил рыбу обратно. Тем не менее, сеть, в которой обнаружили стерлядь, леща и плотву, удалось достать, что и послужило вещественным доказательством.

Своими действиями рыбак причинил ущерб водным биологическим ресурсам в сумме более 11 тысячи рублей. Мужчина свою вину признал и добровольно выплатил штраф.

В настоящее время в отношении гражданина возбуждено уголовное, которое предусматривает до двух лет лишения свободы.

Стоит добавить, что это не единственный случай браконьерства на территории югорских рек. На прошлой неделе транспортные полицейские Ханты-Мансийска задержали двух мужчин с полными сетями рыбы. Среди улова нашли несколько осётров, занесённых в Красную книгу.

Криминал