Подросткам Сургута рассказали о профессии кинолога

Фото: УМВД России по г.Сургуту, соцсеть "ВКонтакте"

В Сургуте завершился молодёжный форуме «SKILLФЕСТ», призванный помочь молодым горожанам с выбором будущей профессии.

Одним из участников мероприятия стала врио начальника местного центра кинологической службы Юлия Николаева. Она не только рассказала об этой увлекательной работе, но и наглядно показала, как устроен тренировочный процесс с четвероногими напарниками. Также капитан полиции поделилась историей о своей служебной собаке, которая, при работе на месте происшествия, взяла след и привела к человеку, совершившему убийство.

Кроме того, ребята узнали об особенностях службы в правоохранительных органах, видах подразделений, а также ознакомились с основными требованиями для кандидатов, желающих поступить на службу в органы внутренних дел.

-Чтобы стать кинологом недостаточно только одной любви к собакам. Этой профессией нужно жить, быть человеком терпеливым, стрессоустойчивым и ответственным», - подытожила свое выступление Юлия Николаева.

Стоит добавить, что это не единственный случай, когда четвероногие друзья помогают раскрывать преступления. В прошлом месяце служебная собака по кличке Лисандра нашла грабителя дачного домика, Брайна – угонщицу автомобиля, а Зирка – привела к дому похитителей 9 мешков кедровых шишек.