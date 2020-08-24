Житель Югры получил 9 лет колонии, решив отомстить за нанесённые оскорбления Фото: pixabay.com

Югорский суд вынес обвинительный приговор 29-летнему жителю Горноправдинска, который подозревался в убийстве.

Следствие установило, что 23 апреля злоумышленник распивал алкоголь в квартире своего 39-летнего приятеля. Постепенно между мужчинами завязался словесный конфликт, переросший во взаимные оскорбления.

Через некоторое время, когда страсти улеглись, подсудимый отправился к себе домой, однако забыть обиду он так и не смог. Вооружившись кухонным ножом, злоумышленник вернулся в дом, где был накануне и, застав хозяина спящим, нанёс один удар в шею, после чего поспешил скрыться. От полученной травмы и обильной кровопотери потерпевший скончался на месте.

Суд признал югорчанина виновным и назначил наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.

К сожалению, это далеко не единственный случай, когда жители региона хватаются за нож, чтобы отомстить обидчикам. В Ханты-Мансийске мужчина убил двух человек с разницей в несколько дней из-за нанесённых оскорблений.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Присяжные в Югре оправдали обвиняемого в убийстве. Злоумышленник забил человека камнем (подробнее)