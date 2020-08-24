В Сургутском районе иномарку вынесло на «встречку»

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На трассе «Нефтеюганск-Сургут», в субботу, 22 августа, случилось серьёзное дорожно-транспортное происшествие.

По предварительным данным, около 5 часов утра, 49-летний водитель «Мерседес» не справился с управлением и вылетел на полосу встречного движения. В результате этого произошло столкновение с автомобилем Хендай», за рулём которого находился 47-летнего мужчина, а также 19-летний пассажир.

В результате аварии всем участникам понадобилась медицинская помощь.

Также с 21 по 23 августа на территории округа зарегистрировано 6 дорожно-транспортных происшествий, в которых 9 человек получили травмы. Кроме того, 44 водителя были задержаны за управление транспортом в состоянии опьянения, 17 – за отказ от медицинского освидетельствования, 8 – за повторное управление в состоянии опьянения. За выезд на полосу встречного движения задержали 74 водителя, 124 – за нарушение требований к перевозке детей.