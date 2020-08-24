«Ясли и бассейн для грудничков»: в Октябрьском районе достраивают новый детский сад

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В Октябрьском районе завершается строительство нового детского сада, который полностью закроет потребность в местах. На 4,2 тысячах квадратных метров разместят 12 групп, рассчитанных на 240 детей. Появятся ясли и бассейн для грудничков.

Власти уже заключили 25 контрактов на поставку мебели, оборудования для столовой, медблока, игровых и музыкальных залов.

Стоит добавить, что объект станет одним из шести образовательных проектов, которые Октябрьский район реализует в ближайшие пять лет.

«Готова в полном объёме проектно-сметная документация по Приобью. Далее – школа и детский сад в Талинке, реконструкция в Малом Атлыме – пристрой детского сада к школе, школа – детский сад в Андре и школа – детский сад в Унъюгане, – рассказала глава муниципалитета Анна Куташова.

Реализация проектов позволит перевести все школы Октябрьского района на односменный режим работы, а в дошкольных учреждениях открыть группы раннего пребывания детей.

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