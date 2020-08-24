В Югре завершились учебно-методические сборы снайперов спецподразделений Росгвардии

Фото: Росгвардия, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске подвели итоги учебно-методических сборов снайперов спецподразделений Росгвардии.

Целую неделю бойцы ОМОН «Сокол» и «Стерх», а также СОБР в условиях, максимально приближенных к действительности, совершенствовали навыки стрельбы на различных дистанциях, включая элементы физической и психологической нагрузки, отрабатывали ведение огня в дневное и ночное время, выполняли контрольные упражнения со скрытым выходом на огневую позицию, которые включают в себя маскировку и ориентирование на местности.

Отличительной чертой проведения сборов стало внедрение и применение стрелковых упражнений нового учебного курса.

Завершилось мероприятие подведением итогов и постановкой задач по дальнейшему улучшению навыков.

-Сегодня вы показали высокий уровень подготовки. Этого невозможно было бы добиться без ежедневного труда, упорных тренировок и силы духа, - сообщил заместитель начальника управления Росгвардии по ХМАО – Югре полковник полиции Павел Бадин.

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