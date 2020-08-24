Набережная Сургута станет мультимедийной

Фото: админитрация Сургута

В Сургуте открылся новый арт-объект «Набережная жизни». На бетонных ограждениях, протяжённостью 500 квадратных метров, проиллюстрированы 30 ключевых дат из истории города. Чтобы посмотреть все рисунки, придётся прогуляться от улицы Затонской до памятного обелиска горожанам, ушедшим на фронт в годы Великой Отечественной войны.

-Это замечательный проект и прекрасный подарок жителям к 55- летию со дня присвоения Сургуту статуса города. Благодарю инициаторов и тех, кто воплотил идею в жизнь. Уверен, обновлённая набережная станет не только местом притяжения, но и повысит туристическую привлекательность города, – отметил Вадим Шувалов.

Кстати, авторами шедевра стали местные художники и общественники, реализовав задуманное на средства федеральных грантов. Партнёрами проекта выступили комитет культуры и туризма, а также отдел молодёжной политики администрации Сургута.

Фото: админитрация Сургута

В будущем все изображения планируют сделать мультимедийными. О каждом из 30-ти фактов можно будет узнать при помощи QR-кодов. Для этого уже подготовили часть бетонных ограждений, нанеся специальную краску.

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