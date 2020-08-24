«На всё ради премии»: в Югре начальник судебных приставов более двух лет подделывал документы из-за денег

В Югре начальник судебных приставов более двух лет подделывал документы, чтобы получать вознаграждения за хорошую работу Фото: pixabay.com

В Югре вынесли обвинительный приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов по городу Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийскому району. Женщина признана виновной в злоупотреблении должностными полномочиями.

Следствие установило, что с ноября 2016 года по апрель 2019 года госслужащая не организовала производство исполнительских действий по 982 поступившим в отдел документам, большая часть из которых касалась взыскания административных штрафов с граждан за нарушения правил дорожного движения.

Причиной этому стало желание приукрасить действительное положение дел, скрыв негативные показатели работы и, как следствие, получать денежные премии.

На стадии предварительного следствия злоумышленница признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором суда ей назначено наказание в виде штрафа в размере 75 тысяч рублей.

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