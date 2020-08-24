Фото: Югра, соцсеть "Вконтакте"

В Мегионе завершилась реконструкция «Аллеи Славы», которая продолжалась два года.

На территории площадью почти 4,4 тысячи квадратных метров было смонтировано 6 монументов с облицовкой из композитных панелей, выполнено благоустройство центральной площади с отделкой гранитом, а также монтаж 10 постаментов с информацией о военной истории России. Кроме того, появились пешеходные зоны, в том числе для горожан с ограниченными возможностями здоровья, высадили яблони и ели.

Фото: Югра, соцсеть "Вконтакте"

Однако это ещё не всё. В планах – установка монументально-скульптурной композиции с гранитными плитами, на которых будут написаны имена и фамилиями мегионских войнов, павших на полях сражений в разные исторические периоды.

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