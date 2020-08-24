В Югре обсудили меры по подготовке к третьему этапу снятия ограничений

Фото: Югра, соцсеть "ВКонтакте"

В Нижневартовске прошёл круглый стол, на котором Наталья Комарова и местные предприниматели обсудили возобновление деятельности организаций.

По словам губернатора, коэффициент распространения инфекции на 22 августа – 0,99, а наличие свободных коек и количество проводимых тестов соответствуют третьему этапу снятия ограничений Однако, прежде чем приступить к столь серьёзным мерам, необходимо оценить качество исполнения уже принятых решений.

На данный момент в округе разработаны регламенты перехода учреждений спорта, дополнительного образования и общественного питания к началу работы – бизнесменам необходимо подать извещение в системе «Цифровое уведомление». Также в Югре организован общественный контроль исполнения требований, установленных Роспотребнадзором.

-Я как губернатор заинтересована в том, чтобы экономика работала. Но есть правила безопасности, сформированные жизнью. В этой связи очень важно находить такие решения, которые санитарные врачи посчитают возможными для реализации, обеспечения безопасности людей. И нацелиться нужно именно на эту работу, чтобы не ждать третьего этапа, а работать в данном направлении уже сейчас, – сказала Наталья Комарова.

В ходе разговора представители бизнес-сообщества рассказали о своём опыте работы в период коронавируса, мерах по недопущению распространения инфекции, а также эффективности предоставляемых мер поддержки.

Так, руководитель центра социальных проектов Нижневартовска Ольга Толстолесова поделилась тем, что организацию освободили от уплаты налогов и страховых взносов за второй квартал. Кроме того, была предоставлена денежная компенсация на выплату заработной платы и погашение арендных платежей.

-Спасибо за такую помощь. Эти меры поддержки нам действительно позволили сохранить предприятие. На данный момент у нас нет задолженностей, - поблагодарила женщина.