Погода в Югре на 24 августа: холодно и грозы

Погода в Югре на 24 августа Фото: pixabay.com

В регионе ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью +9...+14 градусов, при прояснениях до +4, днём +13...+17 градуса, местами +18...+23.

Ханты-Мансийск: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +16, ночью +12. Ветер 5-10 м/с.

Сургут: малооблачно, дождь, гроза. Днём +15, ночью +10. Ветер 3-8 м/с.

Нижневартовск: переменная облачность, дождь, гроза. Днём +16, ночью +9. Ветер 2-8 м/с.

Нефтеюганск: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +16, ночью +10.

Когалым: переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Днём +17, ночью +10. Ветер 2-7 м/с.