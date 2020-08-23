В Сургуте из пожара в пятиэтажке спасли 12 человек Фото: 86.mchs.gov.ru

В Сургуте в пятиэтажке на улице Мелик-Карамова вечером 22 августа горела квартира. Очаг возгорания был обнаружен на втором этаже. Сообщение о ЧП в жилом доме поступило в 18:01.

В ликвидации пожара участвовали 15 человек личного состава подразделения МЧС России, в распоряжении которых было единиц техники. Спасатели эвакуировали 12 человек.

Как рассказали в ГУ МЧС России по ХМАО, пожар удалось ликвидировать за 16 минут. Причина возгорания устанавливается органами дознания МЧС России.