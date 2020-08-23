Погода в Югре 23 августа: дожди и грозы Фото: Ольга Крыльцова

В воскресенье, 23 августа, в Ханты-Мансийском автономном округе облачно с прояснениями. В большинстве районов прогнозируется кратковременный дождь, гроза. Ветер будет дуть северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +12…+17 ºС, в южных районах до +22 °С.

В Ханты-Мансийске – облачно с прояснениями. Временами дождь. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха днем +15… 17 ºС.

В Сургуте облачно, дождь, гроза. Ветер переменных направлений 2 м/с. Температура воздуха поднимется до + 15 градусов.

В Нижневартовске малооблачно дождливо, в середине дня - гроза. Ветер юго-западный 2 м/с. Температура воздуха + 15 градусов.

В Нефтеюганске облачно, дождь, гроза. Ветер северо-западный 3 м/с. Температура воздуха +15 градусов.