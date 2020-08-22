В Югорске оценили работу ГИБДД по приему экзаменов на водительские права

Фото: сайт УМВД по ХМАО

Представитель Общественного совета при ОМВД России по Югорску Владимир Маханюк с рабочим визитом посетил отдел ГИБДД. Он оценил качество работы по предоставлению государственной услуги регистрационно-экзаменационного отделения.

Начальник регистрационно-экзаменационного отделения ОГИБДД капитан полиции Александр Крылов провёл для гостя небольшую экскурсию по зданию. Общественник познакомился с порядком работы подразделения, узнал о преимуществах получения госуслуг в электронном виде.

Затем представитель Общественного совета познакомился с порядком сдачи квалификационного экзамена на получение водительского удостоверения. Он положительно оценил организацию работы сотрудника регистрационного-экзаменационного отделения, оказывающего государственные услуги, а также отметил комфортные условия приема граждан и отсутствие очередей.

– Я убедился, что сотрудник грамотно и добросовестно исполняет свои служебные обязанности по оказанию государственных услуг, - сказал представитель общественности.