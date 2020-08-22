В Югре осудили экс-начальника отдела службы судебных приставов

Женщину приговорили к штрафу Фото: pixabay.com

В Югре вынесен приговор бывшему начальнику отдела судебных приставов по городу Ханты-Мансийск и Ханты-Мансийскому району. На основании доказательств, которые собрали следователи Ханты-Мансийского межрайонного следственного отдела следственного управления Следственного комитета РФ подозреваемая признана виновной в совершении двух преступлений по статье «злоупотребление должностными полномочиями».

Установлено, что подсудимая в должности старшего судебного пристава – начальника отдела судебных приставов по Ханты-Мансийску и Ханты-Мансийскому району с ноября 2016 года по апрель 2019 года не произвела регистрацию и не организовала производство исполнительских действий по 982 поступившим в отдел исполнительным документам.

Как следует из материалов следствия, подсудимая действвала из ложно понятых интересов службы, руководствуясь мотивом карьеризма, а также желанием приукрасить действительное положение дел путем искусственного занижения негативных показателей работы и получать премиальное вознаграждение за эффективное управление вверенным подразделением. Большая часть незарегистрированных исполнительных документов касалась взыскания административных штрафов с граждан за нарушения правил дорожного движения.

Злоумышленница признала вину и раскаялась в содеянном. Приговором Ханты-Мансийского районного суда подсудимая признана виновной. Ей назначен штраф в размере 75 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.