Нековидная медицина: глава Югры Наталья Комарова провела прямой эфир с блогерами и медиками

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала к открытому диалогу югорчан. Фото: admhmao.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова призвала к открытому диалогу югорчан: сегодня, 21 августа, в официальной группе правительства ХМАО «ВКонтакте» и в аккаунте главы региона в Instagram состоялся прямой эфир с блогерами, общественниками, будущими медиками, представителями медицинских учреждений региона и окружного департамента здравоохранения. Тема обсуждения – «Нековидная медицина».

По словам участников онлайн-встречи, больницы, стоматологии, реабилитационные центры постепенно возвращаются к штатному режиму работы. Резерв коечного фонда сохраняется, медики готовы по первому зову развернуть весь арсенал для диагностики и лечения коронавируса. Однако сегодня эпидемиологическая ситуация в округе приобретает радужные краски, заверяют эксперты.

– Если говорить об основных показателях, которые характеризуют эпидситуацию, коэффициент распространения инфекции в регионе – 0,87. Ежесуточно мы проводим от 4-6 тыс. тестов на коронавирус. Перспективы у нас радужные, – сообщила Наталья Комарова. Она отметила, что это заслуга медиков и волонтеров, которые слелали все возможное, чтобы в Югре стабилизировалась благополучная обстановка по ковиду. – Они внесли неоценимый вклад в деятельность по недопущению распространения коронавирусной инфекции.

С 17 августа в медорганизациях возобновлены профилактические медицинские осмотры и диспансеризация населения. Режим обязательной самоизоляции сохраняется только для людей старшего поколения и югорчан из группы риска, напомнили медики региона.

На встрече все участники могли пообщаться напрямую с главой региона. За время прямого эфира в соцсетях поступило около 500 предложений и вопросов. Модерировала беседу блогер Елена Ермакова, она зачитывала обращения, в том числе от своих подписчиков.

– Сегодняшняя встреча и весь период коронавирусной инфекции показали, что нашей медицине, как и другим сферам, сегодня крайне необходимы гибкость, открытость к переменам и готовность быстро реагировать на запросы людей. Для этого важно, чтобы такой диалог был постоянным, чтобы сами люди могли участвовать в улучшении тех услуг, которыми пользуются. Наш эфир показал готовность каждой из сторон к такой совместной работе и в будущем, – подытожила Елена Ермакова.