Врач-эпидемиолог из поликлиники Нижневартовска рассказала о вакцинации против гриппа и коронавируса

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В России зарегистрировали первую вакцина от коронавируса. Своё экспертное медицинское мнение по этому поводу высказала врач-эпидемиолог Нижневартовской городской поликлиники Ирина Егорова.

-Национальный исследовательский центр имени Гамалеи разработал и зарегистрировал первую в мире вакцину против COVID-19, и назвали её красиво - «Спутник - 5». Мы очень гордимся, что наша страна первой создала этот препарат, медицинским работникам всей России очень это приятно. Наши институты давно уже работали над этой темой. Мы уверены, лучший способ защиты от инфекционных заболеваний – это вакцинация. Сейчас мы ожидаем наработку этой вакцины, постепенно она будет поступать во все регионы страны. Прививать население мы станет по частям, не всех сразу. Сначала это коснётся медицинских сотрудников красной зоны, а затем тех специалистов, которые оказывают плановую помощь: поликлиники, больницы, медицинские центры и др. Далее иммунопрофилактика охватит педагогов и социальных работников. К зиме будет произведено достаточное количество вакцины, чтобы обеспечить всё население. Прививка будет добровольной, - рассказала женщина.

Также, по её словам, судить о воздействии препарата на организм человека пока ещё рано. Побочные эффекты будут такие же, как и при любых инфекциях: легкое недомогание, которое пройдёт через 1-2 дня и небольшое повышение температуры тела.

-Сейчас мы готовимся прививать население против гриппа. Если появится разрешение, то можно будет совмещать эти 2 вакцины, если нет, то интервал между ними должен составлять не менее 1-го месяца, - добавила Ирина Егорова.