Жители Когалыма испекут сладости с изображением российского флага

Фото: администрация Когалыма, соцсеть "ВКонтакте"

Администрация Когалыма решила провести необычный конкурс, посвящённый Дню Государственного флага России.

Организаторы призывают горожан испечь любое кондитерское изделие, украшенное триколором, а после – выложить его в социальной сети «Instagram».

Победитель сможет принять участие в мастер-классе от популярного кондитера.

Однако это не единственное мероприятие, запланированное властями. В 14.00 на центральной площади пройдет патриотическая акция «Под флагом единым». Соблюдая все меры безопасности, волонтёры раздадут жителям города ленточки цветов главного знамени страны и листовки с информацией о празднике.

«Музейно-выставочный центр» расскажет на своих площадках в социальных сетях о государственной символике, а «Централизованная библиотечная система» проведёт во ВКонтакте видеообзор документов по фондам Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина.

Кроме того, когалымчане могут принять участию во Всероссийской акции «Мой флаг, моя история». Для этого необходимо опубликовать пост в социальных сетях с хэштегами #МойФлагМояИстория #ДеньФлага. Он должен содержать фотографию или видео с флагом России и рассказ о событиях, связанных с поднятием триколора.