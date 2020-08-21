Владимир Путин внес три кандидатуры на пост губернатора Югры

Губернатору Югры Наталье Комаровой высказал доверие президент страны. Фото: admhmao.ru

Сегодня, 21 августа, стало известно, что президент России Владимир Путин внес в список трех кандидатов на пост губернатора Ханты-Мансийского автономного округа на рассмотрение депутатам думы Югры. Ранее фракции направляли губернатору Тюменской области Александру Моору список из пяти претендентов.

Владимир Путин направил в думу Югры представление, в нем три кандидата: действующий губернатор Наталья Комарова, депутат окружной думы Алексей Савинцев и генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «Югранефтеразведка» Михаил Сердюк.

Ранее Владимир Путин заявил, что поддержит кандидатуру Натальи Комаровой, если она будет в списке претендентов на пост главы округа. По словам президента, под руководством Наталии Владимировны Югра развивается очень успешно.

– Показатели впечатляют. Не буду перечислять все подряд, но такие значимые вещи, например, как объем строительства, значительно выше, чем в среднем по стране: если в среднем по России это меньше 7 %, то у вас 44,5%. Оборот внешней торговли более чем в два раза выше среднероссийского показателя. Приятно отметить, что численность постоянного населения растет. Это происходит и за счет естественного прироста, и за счет миграционных потоков. И то, и другое – очень положительный фактор, – сказал Владимир Путин. – Все это в целом дает вам основания претендовать на избрание в следующий раз на предстоящих выборах в сентябре этого года. Могу пожелать только успехов.

Напомним, развитие региона по окружной Стратегии-2030 следует по ключевому принципу: Югра – не вахтовая территория, а место постоянного проживания людей. В этом направлении округ движется уже десяток лет. Не понаслышке об этом знает 27-летний житель Ханты-Мансийска Влад Соколов, он переехал в Югру в начале 2015-го, спустя полгода перевез молодую жену, вместе супруги решили обосноваться на Севере. Привлекла хорошо оплачиваемая работа, притом интересная. Есть перспективы для развития в карьере, а еще – для семейной жизни.

– Жизнь течет по-столичному. Я занялся спортом, супруга – творчеством, записывает альбом вместе с группой. Я работаю в сфере НКО, кажется, нигде я не встречал столько общественных организаций, которым помогают развиваться. Словом, я доволен переездом, по Тюмени не скучаю, – заявил новоиспеченный югорчанин.

Положительная динамика в развитии Югры отмечают и жители региона, и эксперты. Так, политолог Андрей Шуклин считает, что среди глав «тюменской матрешки» Наталья Комарова – один из опытных политиков. Если Комарова вновь возглавит округ, то это будет продолжением десятилетнего курса развития Югры с плавной корректировкой, считает эксперт.

– Ей не нужно уже вникать в ситуацию, в обстановку в округе. Она со всем знакома и говорит о том, чем в дальнейшем будет заниматься. Поэтому на раскачку ей никакого времени уже не надо. То есть у нас не будет никаких пауз, перерывов в развитии округа, – убежден политолог. – Базовые императивы останутся прежними, стратегия развития будет наполняться тактически. Мы увидим выверенную стратегию развития, которая будет продолжаться с трансформациями. Это элемент предсказуемости, уверенности, стабильности.

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