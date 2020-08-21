Фото: официальный Мегион, соцсеть "ВКонтакте"

В Мегионе вручили золотые знаки отличия ГТО. Удостоились этой чести пять городских жителей. В прошлом году они выполнили нормы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Одна из тех спортсменок – Наталья Капуста, которая, по совместительству, является начальник управления по вопросам муниципальной службы и кадров администрации города.

-Золотой знак ГТО лично для меня – это высота, к которой я очень стремилась. Конечно, я рада и горжусь тем, что смогла, достигла поставленной цели. Это станет для меня стимулом к тому, чтобы ставить себе новые задачи, а для моих детей - образцом для подражания, нормой жизни, - поделилась впечатлениями девушка.

С момента внедрения ГТО, список обладателей знаков отличия в Мегионе заметно увеличился. За весь период участие в физкультурно-спортивном комплексе приняли 4 721 житель города, из них 1 147 человек сдали нормы на знаки отличия.

Стоит добавить, что из-за пандемии коронавируса многие не смогли получить долгожданную награду. Сейчас, когда в регионе наступили некоторые послабления, это можно исправить, обратившись в Центр тестирования по телефону +7 (34663)2-42-52.