Жители Югры могут проголосовать за самые популярные книги региона

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В Югре стартует региональный конкурс «Югорская книга – 2020», организованный Государственной библиотекой региона. Читателям предлагают поучаствовать в онлайн голосовании, чтобы выбрать победителей в шести номинациях.

Претендентами на победу в звании «Лучшая книга для детей и юношества» стали «Сказочный атлас природы Ханты-Мансийска» и «Сказочный путеводитель по Ханты-Мансийску». Книги были изданы в рамках проекта Городской централизованной библиотечной системы «Школа сказочника». Их можно смело назвать пособием для юных натуралистов и сборником сказок одновременно.

Создатели подошли к изданию со всей ответственностью. В течение года ученики «Школы сказочника» посещали занятия в детской библиотеке, встречались с биологами и краеведами, учились писательскому мастерству и наблюдали за природой, гуляя по тропам Самаровского чугаса.

В результате ребята написали сказки, стихотворения и комиксы об удивительных обитателях нашего природного парка, а команда проекта помогла им «оживить» книгу.

Также существует специальное приложение для смартфона, которое позволяет читателю увидеть прямо на страницах книги видеоролики и познакомиться с 3D персонажем – настоящим сибирским комаром.